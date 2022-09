Minister Jetten belooft: niemand komt deze winter in de kou te zitten

Het kabinet overlegt momenteel met energiebedrijven over manieren om afsluitingen te voorkomen. Het zou volgens Jetten extra wrang zijn als mensen door betalingsproblemen zonder gas en elektra komen te zitten, “terwijl we weten dat er vanaf 2023 een goede structurele oplossing komt”.

De Telegraaf meldde woensdagavond dat het kabinet overweegt kredieten te verstrekken aan energieleveranciers. Mensen die dan in de betalingsproblemen komen, zouden via een lening hun energiebedrijf kunnen afbetalen. Ingewijden benadrukken dat dit een van de vele opties is die op tafel liggen. Wanneer het uiteindelijke plan precies wordt gepresenteerd, is nog onduidelijk.