Minister Kuipers wil nieuw advies over ‘ernstige’ vogelgriep ‘naar aanleiding van een jonger patiëntje in Ecuador’

Met videoVolksgezondheidsminister Ernst Kuipers wil een nieuw advies over de risico's van vogelgriep, ‘naar aanleiding van een jonger patiëntje in Ecuador’. Een 9-jarig meisje belandde daar onlangs met een longontsteking in het ziekenhuis.

Donderdag spreekt de Kamer over dierziektes en ziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönosen). Naast de gekkenkoeienziekte baart vooral ook de vogelgriep de Kamer zorgen. ,,Is de minister wel in control?’’ vraagt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zich hardop af. GroenLinks-Kamerlid doet daar nog een schepje bovenop. ,,Kan hij toegeven dat de controle op het vogelgriepvirus helemaal verdwenen is?’’

Aan het debat doen de ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Piet Adema (Landbouw) mee. D66-bewindsman Kuipers zegt toe om een deskundigenberaad om een nieuw advies te vragen, ook naar aanleiding van ‘een jonger patiëntje in Ecuador’. Het ministerie van Volksgezondheid van het Zuid-Amerikaanse land Ecuador maakte 11 januari bekend dat een meisje (9) is besmet met de vogelgriep. Ze belandde met een longontsteking in het ziekenhuis.

Deskundigen vermoedden al langer dat de vogelgriep die de wereld overgaat mensen ziek kan maken, nu is daar bewijs voor. Het geval in Ecuador is het eerste waarbij een mens een longontsteking oploopt door de vogelgriep, beschrijven experts. De stand van zaken in Nederland en Europa is momenteel volgens de Rijksoverheid ‘ernstig’. Veel verschillende vogelsoorten, veel meer dan in het verleden, worden besmet en gaan dood. In 2022 zijn ook vogels besmet die het hele jaar in Nederland blijven. In de afgelopen gebeurde dat alleen met vogels die in de zomer in Nederland verblijven.

Ook een uitspraak van vogelgriep bij een nertsenfokkerij in Spanje die afgelopen oktober is vastgesteld, baart hem zorgen en geeft aanleiding voor dat nieuwe advies. Mogelijk hebben de nertsen elkaar onderling besmet met het virus. Dat zou het eerste bewijs zijn dat het nu aanwezige vogelgriepvirus van zoogdier op zoogdier kan overgaan. Op basis van het laatste advies van mei vorig jaar is de monitoring onder vogels en wilde dieren uitgebreid.

Kuipers zegt ‘alert’ te zijn op het virus dat wereldwijd voorkomt. ,,Het is regelmatig overspringend naar gehouden vogels. Iedere replicatie kan aanleiding geven tot mutatie. Dat kan ik onmogelijk voorkomen, zelfs als we volledig zouden stoppen met het houden van vogels in Nederland.’’

De Kamer heeft het schaamrood op de kaken vanwege de vele door de vogelgriep gedode dieren. In totaal gaat het sinds oktober 2021 om 1,4 miljoen vogels. Na een constatering van gekkekoeienziekte deze week worden er ook meerdere koeien afgemaakt. SP-Kamerlid Sandra Beckerman vult aan: ,,We schamen ons voor de vele ruimingen.’’ VVD-Kamerlid Thom van Campen beaamt dit en zegt dat zij dit ‘niet beter had kunnen verwoorden’.

De dode dieren zijn Partij voor de Dieren-Kamerlid Leonie Vestering ook een doorn in het oog. Zij benadrukt dat er ‘nog nooit zoveel dieren zijn vergast in twintig jaar als nu’.

De VVD wil eveneens af van de vele ruimingen. ,,Er wordt al tientallen jaren gesproken over hoog pathogene dierziekten’’, zegt Van Campen over de ziekten die zeer besmettelijk zijn en ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken. ,,Maar overheden wachten op farmaceutische industrie en de farmaceutische industrie wacht op overheid. Dit schiet niet op.’’

ChristenUnie-bewindsman Piet Adema zou ook ‘sneller willen’ vaccineren, maar dat kan volgens hem niet omdat hij vast zit aan tijdrovende wetgevingsteksten.

VVD-Kamerlid Thom van Campen is bezorgd over wat er gebeurt als er een dode vogel wordt gevonden die mogelijk aan vogelgriep is overleden. ,,Die verantwoordelijkheden bij wat je doet als je een vogel tegenkomt in een verdachte situatie, daar willen we duidelijke regie op.’’

Minister Adema erkende in zijn brief dat dit ‘een complex’ probleem is, en dat er een werkgroep voor wordt opgericht die hier in maart over gaat praten. ,,De minister komt met een werkgroep, maar daarmee los je het probleem niet op!’’ benadrukt Van Campen.

‘Schrikken dit!’

Het debat stond al langer op de agenda, maar een dag voor het debat zat de schrik er bij Kamerleden goed in toen zij hoorden dat de gekkekoeienziekte na bijna twaalf jaar weer is aangetroffen in Nederland. “Schrikken dit!” reageerde GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet op de vondst van gekkekoeienziekte in Nederland. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot noemde het nieuws ‘zeer verontrustend’ en ook voor VVD’er Thom van Campen was het ‘heel erg schrikken’. Caroline van der Plas prees de controles in Nederland op de ziekte. Daardoor kon het besmette vlees niet als voedsel verkocht worden.

Later op de dag bleek dat het meeviel: de variant die de dode koe bij zich droeg kwam door ouderdom en niet door besmet voer. In dat laatste scenario was er een groot risico voor de volksgezondheid. Dan waren veel meer koeien besmet geraakt en was kans aanzienlijk groter dat mensen besmet vlees hadden gegeten. Uit voorzorg worden er geen dertien, maar acht koeien gedood en onderzocht op gekkekoeienziekte, meldt Landbouwminister Piet Adema.

Foutje, bedankt

Ook bij de cijfers over vogelgriep, bleek het niet helemaal te kloppen. Sinds de eerste uitbraak in oktober 2021 zijn 48 locaties met ongeveer 1,4 miljoen dieren gedood en vernietigd. Dat is meer dan de Landbouwminister eind januari meldde. ,,Per abuis is een verkeerde stand in de brief opgenomen’’, erkende de bewindsman woensdag. Het bleken 300.000 gedode dieren meer te zijn dan werd gemeld.

De ChristenUnie-bewindsman meldde woensdag dat op een Zuid-Hollandse boerderij BSE (boviene spongiforme encefalopathie), zoals de ziekte ook heet, was aangetroffen. Het boerenbedrijf werd afgesloten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Volgens hem is het vlees van dit dier niet in de voedselketen terecht gekomen.

Grote schade in de hersenen

Zouden mensen besmet vlees eten, dan lopen zij kans op het krijgen van de hersenziekte Creutzfeldt-Jakob. Daarbij krijgen mensen last van angsten, hallucinaties, zenuwpijn en dementie. Vrijwel altijd loopt het dodelijk af. In de jaren 90 was er sprake van een epidemie. Vooral in Groot-Brittannië sloeg de ziekte om zich heen: dit kostte 178 mensen het leven. Bijna 200.000 koeien werden afgemaakt en het land mocht jarenlang geen rundvlees exporteren. In Nederland stierven er drie mensen aan. In mei 2005 overleed een vrouw bij wie als eerste in Nederland een variant van die ziekte werd vastgesteld en later in 2006 en 2009.

