Minister metselt muurtje ‘als echte beginneling’, leerlingen tonen hun skills in kampioenschap

In de RAI in Amsterdam zijn donderdag de Skills van start gegaan, de tweedaagse onderwijswedstrijd voor de echte vaklieden van vmbo en mbo. Metselaars, bloemisten en monteurs in de dop laten zien wat ze in huis hebben. Minister Robbert Dijkgraaf probeerde het ook: ,,Ik zou wel een muurtje willen kunnen metselen.’’

,,Leerlingen moeten begrijpen dat ze op het mbo top kunnen presteren en dat we ze in Nederland hard nodig hebben. De beste manier is om te bekijken hoe ze hun vak uitoefenen’’, vertelt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap na de opening van Skills the Finals, de nationale kampioenschappen van vakwedstrijden. „We zeggen vaak dat iedereen zo hoog mogelijk moet worden opgeleid, maar daarmee zeg je tegelijkertijd dat mbo minder is.’’

Hard nodig

Dit belang wordt ook zeker benadrukt tijdens de Skills. Ruim 600 vmbo-leerlingen en mbo-studenten hebben zich dit jaar in de voorrondes geplaatst voor de finales van Skills Talents en Skills Heroes. Deze twee titels worden gebruikt om het vmbo van het mbo te onderscheiden. De ministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma komen langs om hun passie voor de beroepsopleidingen te tonen. Tijdens een korte rondleiding vertelt Dijkgraaf: „Ik mocht net een muurtje metselen, als echte beginneling. De studenten deden dit zo professioneel, dat zou ik nu ook wel willen kunnen.’’

Erik van der Zwan, CEO van Skills Netherlands, vindt dat er net zoveel enthousiasme zou moeten zijn bij het mbo als bij het hbo. ,,Er wordt eindelijk meer interesse getoond in mbo-opleidingen’’, vertelt hij.

Voorbereiding op het echte werk

De leerlingen en studenten moeten ieder voor hun eigen vakgebied een bepaalde opdracht doen. Zo worden er haren geknipt en muren geschilderd en wordt er aan fietsen gesleuteld. Gerlinde Boyd, docent Management en Business Support op het ROC Amsterdam, heeft één van die opdrachten geschreven. „Deze studenten werken bij een fictief bedrijf en krijgen telefoontjes van acteurs, moeten e-mails schrijven en bezoekers ontvangen’’, vertelt Boyd. „Daarnaast moeten ze beleefd blijven en leren ze met de druk van hun toekomstige baan omgaan.’’ Uiteindelijk zal een driekoppige jury de studenten beoordelen.

Volledig scherm Gerlinde Boyd houdt toezicht op mbo-studenten. © Marco Kunkels

Lichtkrant in elkaar zetten

Bij de vmbo-wedstrijden doen Nadia Woutsma en Lisanne Dijkstra samen een opdracht die past bij hun D&P-profiel (Dienstverlening en Producten). ,,Wat we doen is eigenlijk presenteren, promoten en verkopen’’, vertelt Woutsma. ,,We moeten bijvoorbeeld een planning maken en producten in elkaar zetten voor fictieve kopers’’, gaat ze verder. Dijkstra: „Voor de promotie moeten we een lichtkrant in elkaar zetten, maar ook een soort houten mini-bibliotheek. Onze opdracht is dus heel breed.’’

Volledig scherm Nadia Woutsma en Lisanne Dijkstra gaan er na hun pauze weer tegenaan. © Marco Kunkels

Johan Dekker en Julian Geerts gaan samen te werk met Motorvoertuigen en Transport. Ze zijn al sinds 09.00 uur bezig, maar houden vol. ,,Ik wil later monteur worden in de landbouw, dus plezier in dit werk heb ik zeker’’, vertelt Dekker. Geerts voegt daaraan toe: ,,We hebben nu een routeplanning door het hele land moeten maken, om te testen of we snel genoeg werken. Ook moeten we aan auto's gaan sleutelen.’’ Hij zegt er lachend bij dat het niet makkelijk is, maar ook zeker niet saai.

Volledig scherm Johan Dekker en Julian Geerts tijdens hun pauze. © Marco Kunkels

