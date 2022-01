Minister: Nog puzzelen op passende maatregelen voor carnaval, half februari besluit

,,Het is nu nog te vroeg voor een besluit”, zei minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) na het beraad met een select groepje burgemeesters. ,,We gaan verschillende scenario’s onderzoeken, en ook met andere burgemeesters in het land overleggen hoe je dit feest vorm kunt geven. Daar hebben we nauw contact over. Het zal niet zijn zoals we allemaal gewend zijn, maar half februari besluiten we over het meest reële scenario. Dan kijken we hoe iedereen toch feest kan vieren binnen de beperkingen.”

Vooral de omgang met de 1,5 meter afstand tijdens de festiviteiten is een belangrijk punt, aldus voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond. ,,Geeft het virus ons voldoende ruimte om daar landelijk even anders mee om te gaan of niet?”

Sowieso hangt er volgens Bruls veel vanaf hoe de coronasituatie over twee weken is. Er zijn veel varianten op regelgeving mogelijk, zoals bijvoorbeeld een tijdelijke ontheffing van de afstandsnorm of andere horecatijden. ,,Bedenk: de meeste grote evenementen, zoals optochten en feesten, gaan al niet door. Onze zorg gaat nu naar de situatie in de kroegen en op straat. Want carnaval is er, ook dit jaar.”

Maatschappelijk onhaalbaar

Het kabinet en de burgemeesters van de zuidelijke provincies hebben te maken met een duivels dilemma, want de strikte coronaregels - zoals de 1,5 meter, beperkingen van de groepsgrootte en mondkapjes - zijn nog steeds van kracht. Maar een verbod op het vieren van carnaval lijkt inmiddels maatschappelijk onhaalbaar geworden.

De horecagelegenheden zijn namelijk volgens de regels het grootste gedeelte van de dag gewoon open en als daar de alcohol rijkelijk vloeit, is afstand houden in de praktijk ver te zoeken. Daarnaast wordt het volksfeest ook veel buiten gevierd; er is geen burgemeester of boa die de feestvierders kan tegenhouden om in kostuum de straat op te gaan en zich hossend, schreeuwend en drinkend door de eigen stad te begeven.

Dus moet er veel geschipperd worden in de handhaving. De burgemeesters zoeken nog naar extra mogelijkheden en de onmogelijkheden, ook om het kabinet tegemoet te komen. Zo geven ze aan in elk geval de toeloop naar de cafés te willen reguleren. Ook grote pleinen kun je afsluiten als het daar te druk wordt, maar verder rest er niets dan te gedogen dat mensen elkaar overal in de wijken ontmoeten.

Carnaval heeft vele gezichten

,,Carnaval heeft vele gezichten. Mensen komen thuis of op straat samen en daarvoor heb je geen vergunning nodig”, zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen daarover al voorafgaand aan het carnavalsoverleg.

Alle betrokken burgemeesters benadrukken dat er in hun stad wel degelijk gehandhaafd zal worden waar het de spuigaten uit loopt. ,,Wij lopen rond, spreken aan en zullen waarschuwen.” Ook proberen ze het ‘carnavalstoerisme’ vanuit buurlanden in te dammen. Maar er staat geen hek om ons land en de inzet van de Mobiele Eenheid enkel om corona te bestrijden, dat gaat de lokale bestuurders echt te ver.

Stiekem hopen de lokale organisatoren van carnaval dat de regels over een paar weken nog verder versoepeld zullen zijn, waardoor er gewoonweg meer mag. Maar de opnamecijfers van de ziekenhuizen lopen weer wat op en de besmettingscijfers zijn torenhoog, dus de vraag is of het kabinet genoeg ruimte ziet voor een ruimhartige houding.

Iedereen lijkt ondertussen vergeten dat het carnaval in het eerste coronajaar nog zorgde voor een hausse aan besmettingen in de zuidelijke provincies. Nu de bevolking het virus inmiddels beschouwt als een blijvend griepachtig verschijnsel, komt het draagvlak voor handhaving zwaar onder druk te staan, beseffen de burgemeesters als geen ander.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: