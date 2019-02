Minister Van Nieuwenhuizen: Lelystad Airport gaat er komen

De kwestie rondom Lelystad Airport is beeldbepalend in de portefeuille van Van Nieuwenhuizen. In december zette de ­Europese Commissie een streep door de Nederlandse invulling van het zogenoemde selectiviteitsbeleid, dat moest garanderen dat Lelystad enkel vakantievluchten van het volle Schiphol zou overnemen. Voor extra groei van de luchtvaart was in Flevoland geen plek.