Minister Van Nieuwenhuizen wil reizigersverklaring invoeren

Noodzakelijke reizen

Het kabinet roept al tijden op alleen strikt noodzakelijke reizen te maken in verband met het coronavirus. Deze week is de oproep om niet naar het buitenland te reizen en geen reizen te boeken, verlengd tot 15 maart. Als mensen toch op vakantie gaan, is dat “zeer onverantwoord en ongepast”, benadrukt Van Nieuwenhuizen nogmaals. Sinds woensdag geldt voor de hele wereld een oranje reisadvies.

Veiligheidspersoneel

Het is nog niet duidelijk hoe een reizigerverklaring eruit zal zien en op welk moment die moet worden ingevuld. Daarvoor is het onderzoek bedoeld, aldus het ministerie. Ook moet nog duidelijkheid komen over wat strikt noodzakelijk is of niet. Vakantie of soortgelijke reizen zijn dat volgens het ministerie niet. Maar vrachtverkeer, vluchten van mensen met een vitaal beroep of familiebezoek in verband met een uitvaart zijn bijvoorbeeld wel noodzakelijk.