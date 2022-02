Minister Wiersma werkt aan verlenging corona-inhaalprogramma onderwijs

video ‘Saoedi’s betaalden voor an­ti-Iranpro­test in Den Haag’

De Saoedische inlichtingendienst zou een tv-station in Rijswijk hebben gefinancierd dat vanuit Nederland berichtte over Iran, de aartsvijand van de Saoedi's. Ook zou Saoedi-Arabië 190.000 euro hebben betaald voor een anti-Irandemonstratie in Den Haag.

10:28