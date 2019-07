Minister wil bestuur omstreden islamitische school dwingen op te stappen

De wereldreis van Dominique eindigde in een rolstoel

23:30 Al in zijn middelbare schooltijd kon Dominique Dubois (29) uit Vlissingen regelmatig wegdromen over reizen naar verre landen. Niets moest toch mooier zijn dan ooit naar de andere kant van de wereld te gaan en avonturen te beleven. In de jaren erna is dit gevoel eigenlijk nooit verdwenen. Sterker nog, de drang om de wereld over te trekken nam alleen maar toe. Als hij dit jaar eindelijk besluit zijn droom waar te maken, slaat het noodlot toe.