Minister wil opheldering wapenhandel tbs’er

Veel drukte op de weg door mooi weer, ongelukken en vakantie­gan­gers

13:41 Dat het lekker weer is, merken ook de verkeersdiensten. De ANWB meldde dat er rond 11.00 uur al ongeveer 300 kilometer file stond op de wegen, tegen nog geen 200 kilometer op de hele Goede Vrijdag vorig jaar. Rond twaalf uur stond er al ruim 400 kilometer file. Het is vooral vakantie- en recreatieverkeer, want veel mensen zijn vrij.