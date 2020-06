Minister wil uitpuilende nertsenhouderijen zo snel mogelijk ruimen

video ‘Nu moet Rutte ook beleid maken tegen Zwarte Piet’

16:39 De uitspraak van premier Rutte dat hij verwacht ‘dat over enkele jaren bijna geen Piet meer zwart zal zijn’ leidt tot blijdschap én onbegrip. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet noemt de ommezwaai van de premier ‘beter laat dan nooit’. Het Sint en Pietengilde stelt juist dat Zwarte Piet ‘wordt meegesleept in een debat over racistisch politiegeweld’.