Minister: Zelfstandigen kunnen binnenkort adres afschermen in KVK-register

Boeren roepen elkaar op maandag hele land plat te leggen: ‘Ga naar Schiphol, maar hou het netjes’

Boeren worden op sociale media opgeroepen maandag heel Nederland plat te leggen. ‘Plattelanders het is tijd voor grote acties vanaf 4 juli. Nederland dicht, maar hou het netjes', staat te lezen in verschillende Telegramgroepen, waaronder Boeren in Opstand.

18:29