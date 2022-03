Ministerie: 18.369 Oekraïners in opvang, plek voor 29.053

Reacties op Column Linda Akkermans: ‘De amateurs volgen het voorbeeld van de voetbalpro­fes­si­o­nals’

‘Voorbeelden van Tadic en Antony zeggen genoeg’ en ‘Wat mij betreft schaffen we de zomertijd af en het liefst per direct’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van zaterdag 26 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

26 maart