‘Ministerie betaalde miljoenen extra voor mondkapjesdeal met Van Lienden’

In totaal kreeg Van Lienden voor de opdracht 100,8 miljoen euro. Als de prijs was gehanteerd zoals die stond in het non-profitvoorstel had de overheid 88 miljoen euro betaald. Over de vraag waarom het ministerie in april geen gebruik maakte van het veel goedkopere non-profitaanbod, moest het departement gisteren de hele dag nadenken. Een woordvoerder liet alleen weten dat er ‘verschillende voorstellen’ zijn gedaan en dat daar goed naar is gekeken.