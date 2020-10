Ministerie erkent rekenfoutje bij patroon mondkapjes en gaat opnieuw rekenen

Al sinds begin deze zomer is op de website van de Rijksoverheid een patroon te vinden voor wie zelf mondkapjes wil maken, bijvoorbeeld van een laken of T-shirt. Het patroon heeft het ministerie van VWS overgenomen van de Amerikaanse overheid, maar Kassa ontdekte dat er iets niet lijkt te kloppen met de Nederlandse mondkapjes.

Wat is nu het geval? Het patroon van de Amerikaanse overheid raadt twee lapjes stof aan voor het mondkapje van 10 inch breed bij 6 inch hoog. Dat is omgerekend 15,4 bij 24,5 centimeter. Het ministerie heeft hier echter 20 bij 27 centimeter van gemaakt, waardoor het mondkapje een stuk groter uitvalt. Ook de andere maten op het patroon komen niet overeen. Zo is het elastieken bandje op het patroon van de Nederlandse overheid ruim twee centimeter langer.