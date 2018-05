Ministerie van Justitie: 'Extreem-links gaat vaak vrijuit'

Ook populair is het naming and shaming, waarbij woonadressen en privé-informatie van eigenaren van bedrijven, hoge ambtenaren of politiemedewerkers wordt gepubliceerd. In enkele gevallen worden er daarna home visits gedaan met brandstichtingen, het bekladden van woningen of het lek steken van autobanden.



Onderzoekers ontdekten dat er soms jarenlange voorbereiding aan die acties voorafgaan, compleet met voorverkenningen. Rondom tegendemonstraties werden locaties in kaart gebracht zodat achterhaald kon worden waar 'tegenstanders het beste aangevallen kunnen worden', soms werden ook wapens of zwaar vuurwerk meegebracht. Er is daarbij 'sprake van bereidheid tot het plegen van geweld'.



Zo nu en dan halen die home visits het nieuws, zoals twee jaar geleden toen het huis van een hoge ambtenaar van asielzaken met rode verf werd beklad. Het was een 'herinnering' aan het feit dat zij 'bloed aan haar handen' had omdat haar dienst ongewenste vreemdelingen uitzet. En recent nog kwam Thierry Baudet aan de beurt.