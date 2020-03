Ministerie waarschuwt vakantiegangers: Reis voorlopig niet naar Italië

Binnenkort op reis en twijfel vanwege corona? Dit moet je weten

13:43 Nu het coronavirus overal in Europa om zich heen grijpt, regent het telefoontjes van (toekomstige) vakantiegangers bij reisorganisaties, verzekeraars en financieel vergelijkers. Wat moet je als je binnenkort een stedentrip naar Napels of een rondreis door Japan gepland hebt? En: hoe slim is het om nu te boeken voor vertrek later dit jaar?