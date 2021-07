Ministers geven afgelaste dorpsfeesten mogelijk toch vergoeding

,,De ministers gaan bekijken hoe groot het probleem is en hoeveel schade er wordt geleden. Dat is niet voor iedereen hetzelfde, want een braderie of een kermis kan wel doorgaan. Ze gaan uitzoeken of er maatwerk geleverd kan worden”, zegt Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen.

Testen voor Toegang

Maandag is tot tevredenheid van Bruls ook afgesproken dat het systeem met het toegangstesten opnieuw onder de loep wordt genomen. ,,Dat gebeurt voor de nieuwe mededelingen van het kabinet op 13 augustus. Wij hadden al gewaarschuwd dat het heel moeilijk was om zo’n systeem in de horeca te handhaven. Als mensen vrij heen en weer en in en uit mogen lopen, kan er van alles misgaan, ook zonder opzet. En dat is dus gebleken. Voor een festival op een afgesloten weiland werkt het wel, maar niet in een drukke stad met veel horeca en nachtclubs”, meent Bruls.