Miranda rookte zes joints per dag: 'Toen ouders overleden, was ik er geestelijk niet eens bij’

Haar verslaving was vluchtgedrag, vertelt Miranda (54), die vanaf haar 20ste tot haar 44ste blowde, en daarna alcoholverslaafd was tot haar 49ste. ,,Ik begon met blowen toen ik was afgekeurd’’, vertelt ze. ,,Ik had geen vrienden, want iedereen werkte. Ik zag het allemaal niet meer zitten en kwam de verkeerde mensen tegen. In het begin rookte ik in het weekend een joint. Dat werden er twee per week en opeens waren het er zes per dag. Ik draaide ze slapend en was 24/7 stoned. Ik voelde niks. Toen mijn ouders overleden, was ik er geestelijk niet eens bij.’’