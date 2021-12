Mirjam kreeg vuurwerkbom door brievenbus: ‘Wist gelijk dat er iets heel erg mis was’

Wie verwondde Mirjam uit Zwolle met vuurwerk­bom? Dit zijn de 2 scenario’s na een chaotische rechtszaak

Wie stopte ruim een jaar geleden zwaar vuurwerk in de brievenbus aan de Puntmos in Zwolle, waardoor moeder Mirjam zwaargewond geraakte? In de rechtbank bleek vandaag, tijdens een chaotische zitting, dat er nog veel onduidelijk is. Twee aannemelijke scenario’s blijven over: wilde D. zelf wraak nemen op haar dochter? Of klaarde een handlanger de klus?

7 december