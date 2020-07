Miry (19) wil hasj kopen op straat en wordt doodgeschoten, vriend mogelijk schutter

NVWA verbiedt halal slacht door gebrekkige coronare­gels, slachterij­en naar de rechter

9:27 Twee slachterijen uit Harderwijk en Nijkerk hebben in de aanloop naar het offerfeest een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De slachterijen eisen dat de NVWA ze alsnog toestemming geeft om in het kader van het offerfeest te slachten. Volgens de NVWA schieten de bedrijven tekort in hun plan van aanpak om de coronaregels te kunnen naleven.