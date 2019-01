Misbruikschandaal Alem: verdachte maakte nóg meer slachtoffers

video Rechtbank legt 20 jaar cel op aan moordenaar broer kroongetui­ge Nabil B.

15:21 De rechtbank in Amsterdam heeft Shurandy S. veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor de moord op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. De rechtbank noemt de moord ernstig en schokkend, maar komt tot een lagere straf dan het OM had geëist. Het OM gaat in beroep tegen het vonnis.