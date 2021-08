Misbruikzaak Koranschool van start, maar in de wijk is het stil: uit angst praat niemand over bekend gezin

Moeder over misbruik rondom weekend­school Iqra: ‘Mijn zoon is niet de enige die dit is overkomen’

8 januari Via geheime opnames hoorde een moeder dat ook haar zoon seksueel is misbruikt door de oprichter van weekendschool Iqra. Ze kon wel door de grond zakken toen verdachte Abdurrahman A., die sinds enkele weken vastzit, de naam van haar zoon noemde. Hij is waarschijnlijk niet de enige. ,,Niemand in de wijk kan accepteren dat zijn of haar kind mogelijk ook slachtoffer is.’’