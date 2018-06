'Misdaad Amsterdam loont veel te makkelijk'

Bovendien noemt hij 'de overheid onduldbaar afwezig'. Daardoor wordt het criminele carrièrepad voor jongeren te aantrekkelijk en is het hek van de dam.

,,De honderden miljoenen per jaar die in Amsterdam worden verdiend en rondgaan in de onderwereld, werken ontwrichtend voor de maatschappij'', vindt hij.

De krant verwijst naar recente politierapporten waarin eveneens wordt gewaarschuwd voor ondermijnende effecten, zoals de investeringen van met misdaad verdiend geld in vastgoed.

Zuurmond zegt van de zijde van het Openbaar Ministerie te hebben vernomen dat 90 procent van de overnames wordt gefinancierd met onderhandse leningen, dus buiten de banken om. In het interview geeft hij tal van voorbeelden van fraude, misbruik en andere criminele praktijken. De ombudsman meent dat er 'een georganiseerde misdaad tegenover een ongeorganiseerde overheid' staat.