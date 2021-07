Misdaadslachtoffers steken kaarsjes aan voor Peter R. de Vries: ‘Dit is zo oneerlijk’

Dagelijks branden Berthie en Peetje Verstappen nog een kaarsje voor hun in 1998 vermoorde zoon Nicky (11). Nu staat er een kaarsje voor De Vries naast. ,,We hopen op een wonder. Als hij nog kan vechten, zal hij vechten. Zo is Peter. We moeten er niet aan denken dat we het zonder hem moeten doen, we missen hem nu al. Maar dat is natuurlijk niks vergeleken bij zijn eigen familie, waar die nu doorheen moeten”, zegt Berthie.