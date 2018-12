Misdadigers jagen op het darkweb, spannend!

UPDATE ‘Handvol Nederland­se arresta­ties’ in grote actie tegen Italiaanse maffia

9:30 De Nederlandse politie heeft een ‘handvol’ personen gearresteerd in een groot internationaal onderzoek tegen de Italiaanse maffia. Nederland, Italië, Duitsland en België zijn deze ochtend bezig met een grote actie tegen de ‘Ndrangheta, een maffiaclan uit Calabrië. Het gaat om een gecoördineerde actie tegen het criminele samenwerkingsverband dat in heel Europa actief is.