Misdragingen Marco Kroon bewezen: 100 uur taakstraf

Mocht de rechter er straks toch anders over denken dan hoeft Kroon zijn dapperheidsonderscheiding, de Militaire Willems-Orde, waarschijnlijk niet in te leveren. Die komt pas in gevaar bij een straf van een jaar cel of meer.



Of hij ook kan aanblijven als militair, wordt wel een stuk onzekerder als hij wordt veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur, zoals het OM wil. Hij krijgt dan mogelijk geen verklaring van geen bezwaar van de militaire geheime dienst MIVD. Wie zich voorbeeldig gedraagt krijgt die verklaring altijd. Ook mensen met een strafblad kunnen door de screening komen. Dat geldt nu al voor Kroon, toen hij in 2011 werd veroordeeld wegens verboden wapenbezit. Hij had stroomstootwapens en kreeg daarvoor een geldboete van 750 euro.



Een boete tot 1000 euro ziet de MIVD door de vingers. Bij taakstraffen ligt die grens op 40 uur. Wie een straf krijgt die hoger is, heeft een probleem en krijgt in beginsel geen vgb. Doorgaans betekent dat ontslag, maar er kunnen om persoonlijke redenen uitzonderingen worden gemaakt. Zo is er een kleine groep militairen die ook zonder vgb aan het werk is op functies waar zo’n verklaring niet per se noodzakelijk is. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij militairen die een partner uit een buitenland hebben, waar de Nederlandse geheime dienst niet mee samenwerkt. De betrokken militairen werken nu op een functie zonder vgb totdat de MIVD in Nederland een goed beeld heeft gekregen van de partner.