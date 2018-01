Mishandeld homokoppel gaat scholen langs tegen zinloos geweld

Ferrari total loss op A58; be­hen­dig­heids­proef niet gehaald

15:19 Een Ferrari is uit de bocht gevlogen op de A58 bij Goirle en op z'n kop in de greppel beland naast de weg omstreeks 12.00 uur. De dure sportwagen was op weg, met 55 andere exclusieve wagens, naar de Beekse Bergen om daar behendigheidsproeven te doen. Dat is voor de bestuurder vroegtijdig afgelopen, want hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.