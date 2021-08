Mislukte roof van Monetschilderij uit Zaans Museum was ‘puur amateurisme’

Zaans Museum: onderzoe­ken werk Monet kwestie van weken, niet dagen

13:26 Het onderzoek door een restaurateur van een Monet die zondag doelwit was van een kunstroof is een kwestie van weken en niet van dagen. Daarom zal het doek nog enige tijd niet te zien zijn in het Zaans Museum in Zaandam, laat een woordvoerster weten.