Mist en lichte vorst zorgen vannacht voor gladheid: strooiwagens massaal weg op

Rutte: Heb niet de illusie dat we racisme oplossen met wetgeving alleen

14:58 Racisme kan alleen succesvol worden aangepakt als iedere Nederlander daarbij helpt. Alleen Dat zei premier Mark Rutte vanmiddag in de Tweede Kamer, waar hij door de oppositie heen was geroepen om ‘leiderschap’ te tonen rond het racisme-incident tijdens een voetbalwedstrijd dit weekend. ,,Heb niet de illusie dat we dit oplossen met wetgeving alleen. Dat kan alleen als we met 17 miljoen mensen zeggen: Dit accepteren we niet meer.’’