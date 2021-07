Al tijdens het festival dacht Art-Jan: ‘Áls er iemand tussen loopt met corona, zijn we allemaal de sjaak’

7:09 Wat een zorgeloze aftrap van de ‘summer of love’ had moeten worden, eindigde in een grote deceptie. Liefst 1052 bezoekers van festival Verknipt in Utrecht raakten besmet met corona. Een festival dat van meet af aan al omgeven was met twijfels. ,,Áls er iemand tussen loopt met corona, zijn we allemaal de sjaak.’’