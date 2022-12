Mobiele Eenheid wil zich nog beter bewapenen tegen relschoppers

Politiechef Frank Paauw geeft na onderzoek aan dat die uitbreiding nu nog niet aan de orde is, maar dat er wel wordt gekeken naar eventuele aanvullingen. Volgens Paauw zijn demonstranten tegenwoordig beter georganiseerd en voorbereid. Hij wijst onder meer op de coronarellen van november vorig jaar in Rotterdam. Agenten voelden zich door de dreigende situatie genoodzaakt om te schieten.

Paauw zegt dat de meeste ME-commandanten extra middelen willen om in zulke situaties te kunnen gebruiken. ,,Zij ervaren een gat tussen de huidige bewapening en uiteindelijk het vuurwapen. Ik kan me hun wens goed voorstellen”, aldus de politiechef. Hij vervolgt: ,,De politie wordt door een deel van de bevolking niet meer gezien als neutrale instantie, maar is zelf partij geworden bij rellen en demonstraties. Het is de vraag of de beschikbare middelen nog volstaan bij de uitoefening van onze taak.”

Volgens de onderzoekers is het niet nodig om het wapenarsenaal uit te breiden met bijvoorbeeld rubberen kogels of verfpatronen die doelwitten met een kleur markeren. Wel moet bijvoorbeeld middelen als traangas ‘beter worden ingezet’, en zouden er slagen te maken zijn in de de aansturing, de opleiding en training en de capaciteit bij de ME.

Meer bescherming in uniform

,,Ook de huidige ME-uitrusting verdient aanpassing. Bijvoorbeeld door meer bescherming aan zij- en achterkant en betere gehoorbescherming in de helm”, zegt Paauw. Hij laat weten dat komend jaar gestart wordt met een vernieuwd programma om de paraatheid van de politie te verbeteren. ,,Als de verbeteringen zijn doorgevoerd, bekijken we ook heel nadrukkelijk of de huidige geweldsmiddelen voldoen. Want we begrijpen de gevoelens van de ME’ers heel goed.”

Agenten hebben momenteel pepperspray, een uitschuifbare wapenstok en een dienstpistool bij zich. Een ME’er heeft ook nog een vaste lange wapenstok. Daarnaast beschikt de ME over hondengeleiders met surveillancehonden, ME’ers te paard, waterwerpers en traangasgranaten.