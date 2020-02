Modellenbureau stuurde eerder Snapchat-vandaal weg die man van zijn fiets trapte

voortvluchtigDe jongeman die maandag een oudere man van zijn fiets trapte in Amsterdam en dat vervolgens via Snapchat filmde, is al eerder in aanraking geweest met de politie. Een modellenbureau dat met de Amsterdammer zaken deed beëindigde vorig jaar mede daarom de samenwerking. De schokkende mishandeling waarvan hij nu wordt verdacht maakt veel los in Nederland en bereikte zelfs de politiek. De filmer heeft zich nog steeds niet gemeld bij de politie.

Op sociale media is al de hele week een heksenjacht gaande op de twee mannen die al lachend en gierend een oudere man van zijn fiets trappen. De jongens filmden de mishandeling en plaatsten de beelden zelf op sociale media. Een golf van woede trok door het land.

Duizenden mensen verspreidden via Facebook, Twitter en Instagram de persoonsgegevens van de verdachten en die van hun familieleden. De politie riep de ‘jagers’ op niet voor eigen rechter te spelen, omdat dit kan betekenen dat de verdachten een lagere straf krijgen. Een rechter kan dan van oordeel zijn dat de mannen al door de samenleving zijn veroordeeld.

‘Wel een aardige jongen’

De nog voortvluchtige Amsterdammer is volgens bronnen uit zijn omgeving een bekende van de politie. Een modellenbureau dat zaken met hem deed beëindigde vorig jaar de samenwerking omdat hij zijn afspraken niet na zou komen en te vaak met criminaliteit in aanraking zou zijn geweest. ,,Het is verder een prima, aardige jongen, maar niet iemand waar je op professioneel vlak van op aankunt”, laat de eigenaar van het modellenbureau in een reactie weten.

De identiteit van de Amsterdammer raakte snel bekend doordat het filmpje van zijn ‘stories’ op Snapchat gekopieerd werd. Hierdoor stonden zijn accountgegevens erbij vermeld. In een bericht op Instagram liet hij weten zich bij de politie te melden, maar ondertussen zijn er twijfels ontstaan over de geloofwaardigheid van dat bericht. Op het sociale platform zijn immers meerdere fake-accounts opgericht waarop beweerd wordt dat de verdachte niet langer in Nederland verblijft.

Met het 65-jarige slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed. De man heeft aan de valpartij slechts enkele kneuzingen overgehouden. Hij heeft aangifte gedaan van mishandeling. Op verdere details van het onderzoek kon de politie niet ingaan.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Waarom zou je zoiets doen?

Een oudere man van zijn fiets trappen: waarom doe je zoiets en waarom zou je het filmen en op Snapchat zetten? ‘Het gaat in tegen de morele logica, dat is ook de bedoeling van de daders.’ Socioloog Don Weenink, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, is expert op het gebied van straatgeweld. Hij bekeek honderden filmpjes van gevechten en spitte 150 juridische dossiers door in zijn onderzoek naar hoe gevechten ontstaan en verlopen.

De twee scooterrijders die een man van zijn fiets schoppen plaatsen zich hiermee bewust buiten de morele orde. ,,Op het moment dat ze het doen denken ze niet na over de consequenties, het gebeurt vaak impulsief,” zegt Weenink. ,,De meeste mensen kunnen niet begrijpen waarom je zoiets doet, er zit ook geen logica in. Die jongens weten dat hun filmpje door vrijwel iedereen zal worden afgekeurd, maar het is ze te doen om het denkbeeldige publiek dat zich ook buiten de orde plaatst of dat die beelden sensationeel vindt.”