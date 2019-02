Modellenwereld ontdaan over nieuws topmodel Lotte van der Zee: ‘Wat een shock’

Van der Zee werd in 2017 uitgeroepen tot mooiste tiener van de wereld tijdens een wedstrijd in Guatemala. Een jaar eerder werd ze Miss Teen of the Netherlands. ,,Wat heftig! Sterkte,’’, reageert het pas 11-jarige Nederlands, Colombiaanse model Elisa Catalina op Instagram. De Groningse doet dat via het account dat ze samen met haar moeder runt.



Volgens de ouders van Lotte van der Zee begon ze zich een paar dagen geleden in de middag onwel te voelen: ,,Een gevoel dat al snel escaleerde in een plotselinge hartstilstand.” Lotte, die op dat moment op vakantie was in Oostenrijk, is daarna direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, waar het 20-jarige model onder intensieve supervisie van artsen in een kunstmatige slaap gehouden. De ernst van haar situatie is nog onduidelijk.