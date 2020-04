Moeder (30) van overleden baby Haaksbergen aangehouden

Horeca ziet 1,5 meter niet zitten, kapper en sport­school zijn er klaar voor

10:02 Even op de bonnefooi naar kapper of sportschool? Vergeet het maar. Veel ondernemers die nu nog op slot zitten, voeren een tijdslot in voor hun klanten. Het is een van de maatregelen waarmee we de nieuwe 1,5 metereconomie ingaan. Ruim dertig sectoren zijn er klaar voor. Alle ogen zijn daar gericht op Mark Rutte, maar de horeca heeft nog een groot probleem.