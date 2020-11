Moeder (34) overlijdt op raadselachtige wijze in Amsterdam, politie zoekt 'getunede' Golf

familie aangeslagenEen 34-jarige vrouw is donderdag 29 oktober op raadselachtige wijze om het leven gekomen na een incident op de Reigersbosdreef in Amsterdam. De recherche houdt er sterk rekening mee dat het slachtoffer is aangereden en dat daar mogelijk een getunede sportauto betrokken is geweest. De familie van de vrouw is in alle staten. ,,Onze moeder is er kapot van.”

De 34-jarige Nasim Namutebi, moeder van een 6-jarig zoontje, werd die donderdag in de avond zwaargewond op straat aangetroffen, vermoedelijk na haar gebruikelijke rondje boodschappen. Voorbijgangers renden direct voor eerste hulp naar een politiebureau, een steenworp verderop. Nasim bleek er zo slecht aan toe, dat ze niet meer kon vertellen wat er was gebeurd. Hulpdiensten konden niets meer voor haar betekenen: ze overleed ter plekke aan haar verwondingen.

‘Mijn moeder was kapot’

Agenten moesten later die avond de familie het slechte nieuws vertellen. ,,Mijn moeder was kapot”, zegt de zus van Nasim dinsdag bij Opsporing Verzocht. ,,Ze kon niet meer staan. Ze kon niks. Ook ik wist niet wat ik moest doen.” Nasim vervulde volgens haar zus een ‘heel belangrijke rol’ in de familie. ,,Haar creatieve energie is wat ontbreekt. Ze plaatste altijd andere mensen boven zichzelf.”

De familie gaat ervan uit dat iemand Nasim aan haar lot heeft overgelaten. ,,Iemand heeft haar daar achtergelaten”, zegt de zus, die zelf vol vragen zit. ,,Hoe lang heeft ze daar gelegen? Heeft ze pijn gehad? Ik kan niet rusten totdat ik weet wat er is gebeurd. Mijn moeder is er kapot van. Het verlies van een kind is de grootste angst van een ouder. Dat is nu voor mijn moeder werkelijkheid geworden. Nasim zal gemist worden. Elke dag. We hopen dat ze op een betere plek is.”

Sportieve auto

De recherche houdt voorlopig alle opties open, maar vermoedt dat hier sprake is van een aanrijding. ,,Het slachtoffer had ernstig hoofdletsel, wat kan duiden op een aanrijding. Hoe dit is gegaan, hoe zij op de weg belandde en of de betrokken bestuurder hier iets van heeft gemerkt, is nog onduidelijk. ,,De afgelopen dagen hebben wij informatie ontvangen dat mogelijk een getunede Volkswagen Golf betrokken zou zijn geweest. Die auto is aangepast om er sportiever uit te zien“, meldt een politiewoordvoerder.

Via crowdfunding probeerde de familie van Nasim de afgelopen dagen zo veel mogelijk geld in te zamelen zodat ze de uitvaart konden bekostigen. De vrouw had geen uitvaartverzekering. Daarom vroeg haar moeder aan vrienden om geld te doneren, zodat ze haar dochter de uitvaart kon geven ‘die ze verdient’. Inmiddels is bijna 17.000 euro ingezameld, bijna het dubbele van het streefbedrag.