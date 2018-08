Moeder (89) van auteur Hugo Borst overleden

Al bijna vier jaar lang schrijft Borst elke week in het zaterdagmagazine over zijn aan alzheimer lijdende moeder. Toen Borst aan de kroniek Mijn ma begon, woonde zijn moeder nog zelfstandig. Gisterochtend vroeg overleed ze in het Rotterdamse verpleeghuis De Hofstee waar ze in de lente van 2015 terechtkwam.



Hugo Borst beschreef het ziekteproces van zijn moeder, en wat dat deed met hem en zijn familie, openhartig en eerlijk. ‘Het doet pijn om te zien hoe een sterke vrouw beetje bij beetje haar autonomie verliest’, schreef hij in de eerste aflevering, die op 18 oktober 2014 verscheen. Margi Geerlinks, een vriendin van de familie, maakte al die jaren intieme foto’s van de steeds verder aftakelende mevrouw Borst.



Mede naar aanleiding van zijn bevindingen in het verpleeghuis waar zijn moeder woonde, schreef Hugo Borst twee jaar geleden het manifest 'Scherp op Ouderenzorg'. Samen met onderzoekster Carin Gaemers constateerde hij daarin dat te veel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen niet de zorg krijgen die zij zo hard nodig hebben. Het manifest kreeg meer dan 100.000 steunbetuigingen en leidde tot 2,1 miljard euro extra geld voor het verbeteren van de verpleeghuiszorg.