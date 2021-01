Moeder (91) van Wilhelmien ligt op sterven, laatste uitzicht is een bouwcontainer pal voor het raam

Een andere zus, Liekje Welten, liet het er niet bij zitten en deelde op Twitter haar frustraties: ‘Mijn moeder (91) ligt in het verzorgingstehuis Ruitersbos Breda, is stervende en is wellicht in haar laatste uren, haar laatste dagen. Net ook positief getest op corona. Het enige uitzicht wat ze nog had is sinds vrijdag weggenomen. HEEFT IEMAND EEN HEFTRUCK ? #durftevragen.’

Excuses

Inmiddels heeft de familie wel de toezegging dat de container maandag wordt weggehaald. Directeur Michel Wijngaards van Ruitersbos betreurt de gang van zaken en heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan de familie. Volgens hem moet de container eigenlijk op een andere plek staan. Het verpleeghuis gaat verbouwen en er moeten spullen in worden opgeslagen. Vrijdag was er alleen geen kraan beschikbaar om de containers te kunnen verplaatsen waarna ze op deze plek zijn gezet. ,,Dat had niet moeten gebeuren, maar is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Toen we hiervan op de hoogte raakten, was de vrachtwagen al weg en konden we de situatie niet meer terugdraaien. In de coronahectiek die ons verpleeghuis nu ook meemaakt is er geen prioriteit gegeven aan dit probleem, maar dat wordt morgen opgelost.’’