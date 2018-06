Moeder dode baby bij Amsterdamse Sloterplas na twee jaar gevonden

De recherche kwam de vrouw via de vader van de dode baby op het spoor. Wat de redenen zijn dat het jongetje van hooguit enkele dagen oud twee jaar geleden langs de waterkant is gelegd, is nog niet bekend.



,,Er is uitgebreid met de moeder gesproken. We kunnen vanwege het onderzoek, dat nog in een zeer verse fase is, niets zeggen over de rol van de vrouw'', aldus een politiewoordvoerder.



De vrouw is twee weken geleden, op 13 juni, aangehouden 'op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de baby en het wegmaken van het babylijkje'. Het OM heeft haar meteen 'in alle beperking' vastgezet.

'Trieste zaak'

Dinsdag heeft de Amsterdamse rechtbank de voorlopige hechtenis van de vrouw geschorst. Zij mag de beslissing van het Openbaar Ministerie om haar wel of niet te vervolgen in vrijheid afwachten. ,,Het is een ingewikkelde en trieste zaak. We zijn blij dat het is opgelost", aldus de politie.



Verschillende hulpinstanties zijn na de aanhouding van de vrouw ingeschakeld. ,,Het is uiteraard een ingrijpende gebeurtenis voor haar. We hebben ons vanaf het begin zorgen om haar gemaakt en die zorg is er nog steeds. Er wordt nu bekeken waar zij behoefte aan heeft."



De recherche kwam de vader, een 30-jarige man, begin van deze maand via dna-verwantschapsonderzoek op het spoor. De man, die afkomstig is uit een land rond de Middellandse Zee en elders in Nederland woont, is door de politie als getuige gehoord. Mede dankzij hem kon de politie de identiteit van de vrouw achterhalen.



Of de biologische vader op de hoogte was van de zwangerschap van de vrouw, laat de politie vooralsnog in het midden.

Jongetje

Een wandelaar met een hond trof het lichaampje van de baby op 8 juni 2016 aan langs de waterkant van de oostoever van de plas. Het voldragen jongetje lag in een tas en was in een doek gewikkeld.



Kort na de vondst werd het Team Grootschalige Opsporing op de zaak gezet. Het lichaam werd onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut. Onderzoek wees uit dat de kans groot is dat zijn moeder van Noord-Afrikaanse origine is of uit een van de mediterrane landen afkomstig is. Het is niet duidelijk wanneer de baby precies is overleden en hoe lang hij op de locatie heeft gelegen. Het kindje had een erg laag geboortegewicht, 1700 gram.

