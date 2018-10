Moeder en kind gewond bij ongeval met bakfiets in Bodegraven

Twee kinderen zaten in een bakfiets, de derde fietste op een eigen fietsje. De moeder en één van de kinderen zijn gewond geraakt. Het kind is in de ambulance geholpen, de moeder is naar het UMC gebracht met verwondingen aan haar been. De verwondingen zijn niet levensbedreigend. De vrachtwagenchauffeur wordt ondervraagd door de politie. De traumahelikopter die werd opgeroepen voor het ongeluk, landde op de Dronenhoek. Ook waren er drie ambulances op de plek van het ongeval. Veel mensen zagen het ongeval gebeuren. De spoorwegovergang is één van de twee verbindingen van Bodegraven-Noord naar Bodegraven-Zuid. De overgang wordt dagelijks door honderden voetgangers, fietsers en automobilisten gebruikt.

Aangetikt

Carmen Ebbers zag het ongeluk gebeuren. Zij zat met haar twee kinderen in de auto te wachten voor de gesloten spoorbomen. ,,De moeder reed langs mij heen en ging vóór de vrachtwagen staan wachten. Ze had twee kinderen in de bakfiets, haar 7-jarig zoontje reed op zijn fietsje naast haar. Toen de bomen open gingen heeft de vrachtwagen haar fiets waarschijnlijk aangetikt, waardoor ze viel. Vervolgens is de chauffeur over haar benen en over de bakfiets gereden met daarin het 2-jarige jochie. Ik kon het écht niet geloven, ik dacht ‘nee, dit kán gewoon niet’.’’

Ik was heel bang, want hij was zo stil

Snijwonden

Meteen zette ze haar auto aan de kant en rende naar de slachtoffers om ze te helpen. De moeder had een fikse wond aan het been, de peuter had snijwonden voor zover zij kon zien. Vooral over het kleintje maakte zij zich grote zorgen. ,,Ik was heel bang, want hij was zo stil.’’