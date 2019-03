Moeder en partner ontkennen betrokkenheid bij dood Xaja (1)

Vanaf het moment dat Maick S. (33) in het leven van Xaja en Sarinda kwam, zien de biologische vader en de moeder van Sarinda dat Xaja blauwe plekken heeft en een bijafdruk op haar wang. Sindsdien horen buren Xaja ook veel vaker huilen.



In Almelo dient vandaag de strafzaak tegen moeder Van E. (23) en S. die verdacht worden van de gewelddadige dood van de eenjarige Xaja op 12 oktober 2017 in Hengelo. De moeder verklaarde vanochtend dat zij er niets mee te maken heeft. Zij moet hebben geslapen toen Xaja werd mishandeld. Om half acht werd ze wakker, rookte een sigaretje en ging voor zichzelf naar de huisarts. Toen ze terugkwam, stonden de ambulance en de politie voor de deur. Voordat ze was weggegaan, had ze niet even een blik op haar dochtertje geworpen, omdat ze die niet wilde wakker maken. Opmerkelijk is dat ze te laat op de afspraak met de dokter kwam.



Xaja overleed om 11.48 uur, na een reanimatie van bijna twee uur. Ze bleek zwaar te zijn mishandeld en had een hoge concentratie amfetamine in het lichaam. Haar temperatuur was al gedaald naar 28 graden, toen de ambulancebroeders het meisje aantroffen. Ze had onder meer 39 bloeduitstortingen en divers ernstig inwendig letsel.



Nadat Sarinda van E. en de biologische vader uit elkaar waren gegaan, was Maick S. bij haar ingetrokken. Hij was door zijn eerdere vriendin op straat gezet en Sarinda van E. wilde hem daar niet laten staan, ook al was er in het begin geen sprake van liefde. De relatie bleef altijd moeilijk omdat Maick S. na werktijd meer bij vrienden was dan thuis. Van E. vroeg hem daar nooit over door. Moeder en de biologische vader die in Schiedam woont, hadden een omgangsregeling afgesproken. In augustus ontdekt die laatste een paar blauwe plekken en iets dat lijkt op een mensenbeet in het gezicht van Xaja.

De biologische vader wilde contact opnemen met jeugdzorg, maar zijn advocaat raadde hem dat af omdat hij het ouderlijk gezag nog niet had. Hij was bezig met dat voor hem te regelen. De biologische vader wilde niet hebben dat Maick S. met Xaja omging en liet dat vastleggen in een omgangsregeling, waar Sarinda zich uiteindelijk niet aan hield.

112

Het was Maick S. die zelf kort voor tien uur 112 heeft gebeld. Hij vertelde dat hij zo’n twintig minuten daarvoor een muziekbeertje in haar kamer had gehoord en een fles klaar maakte om haar te geven. Dat lukte echter niet meer, hoewel wel ongeveer de helft van de melk uit het flesje was verdwenen. Maick S. kan de rechtbank niet vertellen hoe hij Xaja aantrof. ,,Ik heb geen idee hoe ze erbij lag of zat”, zei hij. ,,Naar mijn idee was ze wakker”.

S. heeft geprobeerd Xaja te reanimeren. Volgens deskundigen die haar later onderzochten, heeft hij dat op de juiste manier gedaan. De rechters wilden weten waarom hij niet meteen 112 belde. S. had geen duidelijke verklaring. Hij zei dat hij in paniek was. Hij probeerde Sarinda te bellen en diende Xaja volgens het militaire handboek Zelf Hulp Kameraden Hulp een pijnprikkel in de vinger toe. Toen zij niet reageerde belde hij 112.

Tegenstrijdige verklaringen

De rechters wezen erop dat veel van zijn verklaringen tegenstrijdig zijn. Maick S. zei daar steeds weer op dat hij het zegt zoals hij het zich herinnert. In de bewuste nacht gooit hij een zakje waarin amfetamines hebben gezeten weg. Hij ontkent dat hij de drugs haar heeft toegediend, bijvoorbeeld in de fles. Maick S. gebruikte regelmatig amfetamine. Enkele uren na de dood van Xaja appte hij zijn vriendin: ,,Leg maar een heel dikke lijn voor mij klaar”.

Maick S. heeft drie verschillende mensen naderhand vertelt dat hij een alibi heeft. Hij was ’s nachts bij een vriendin met wie hij drugs gebruikte en sex had. Diverse getuigen hebben hem na Xaja’s dood horen zeggen dat hij het zo niet had bedoeld. Volgens hem heeft dat betrekking op het mislukken van de reanimatie. ,,En misschien had ik eerder 112 moeten bellen”.

Knuffel

Rechter Bert Stoové vroeg zich af hoe het mogelijk is dat Van E. zo vriendelijk met deze man is blijven omgaan. „Als u met Maick samen bent in het Pieter Baancentrum is het gezellig en geven jullie elkaar een knuffel. Hoe kan het dat u zo met hem omgaat, de man van wie u moet concluderen dat hij het heeft gedaan omdat u het niet was. U zou moeten zeggen: wat heb je in godsnaam gedaan? Maar nee, we gaan samen gezellig verder”, sprak hij verbouwereerd.