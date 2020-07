Moeder haalt zoontje van school na autocrash: ‘Vader wist niet dat er een musical was’

De man bleek onder invloed van alcohol, zo wees een test uit. Hij was boos op de juf omdat zijn zoontje niet meer in de klas van zijn beste vriendje mocht zitten. ,,Hij hield haar verantwoordelijk voor de klassenindeling”, vertelt voorzitter Van Berkum. ,,De moeder heeft ons laten weten dat ze niet achter de actie van de vader staat. Ze had dit totaal niet zien aankomen. Ze vertelde ons dat de vader hoogstwaarschijnlijk niet eens doorhad dat er een activiteit in de school was toen hij met zijn auto het gebouw inreed.”



Volgens Van Berkum zijn de moeder en de zoon slachtoffer geworden van het spraakmakende incident, dat inmiddels landelijk nieuws is geworden. ,,We maakten ons zorgen hoe het nu verder moest met de leerling. Daar hebben we inderdaad mee in onze maag gezeten. Vandaag heeft de moeder ons laten weten dat het voor haar zoon het beste is dat hij zijn laatste jaar op een andere school afrondt. Moeder was bang dat het hele gebeuren haar zoon zou achtervolgen en dat begrijp ik heel goed.”