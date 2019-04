Moeder Lili en Howick: Ik mag eindelijk weer naar mijn kinderen

Uitgezet

Armina verstopte anderhalf jaar geleden haar kinderen toen duidelijk werd dat zij uitgezet zouden worden. Voor het eerst in de uitzet-geschiedenis van Nederland werd vervolgens een moeder zonder haar kinderen de grens over gezet.

Dat ze binnenkort Lili en Howick weer in de armen kan sluiten, kan Armina nog niet bevatten. ,,Ik heb Howick meteen gebeld. Hij was net uit school. Hij is zo blij. En Lili heb ik even later gesproken toen ze pauze had op school. Ze wilde het uitschreeuwen van blijdschap.”