Moeder Lili en Howick zo snel mogelijk naar Nederland

De komst van de moeder zou in principe een kwestie van tijd moeten zijn, nu de kinderen wel een verblijfsvergunning hebben gekregen. Bescherming van het gezinsleven is een belangrijke recht, waardoor niets een hereniging in de weg zou moeten toestaan. ,,Het kan heel snel gaan, maar ik verbaas me nergens meer over na alles wat er in deze zaak is gebeurd. Ik kan alleen maar hopen dat betrokken instanties met dit verzoek welwillend omgaan,’’ zegt Scholtes.