Moeder na When They See Us: 'Mijn zoon ging ook onschuldig de cel in voor verkrachting’

Nog steeds veel mis met veiligheid bij Defensie

14:00 Er is nog altijd veel mis met de veiligheid van militairen. Na meerdere dodelijke ongelukken ligt er nu wel een veiligheidsplan, maar dat is te vaag en er is weinig aandacht voor de uitvoering ervan op de werkvloer. Veel manschappen en officieren hebben geen idee wat er in het veiligheidsplan staat.