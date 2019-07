Moeder naar Syrië ontvoerde kinderen bang vermoord te worden

Rasha Saleh kwam met haar gezin in Nederland terecht en woonde een aantal jaren in Den Haag. Daarna ging het stel uit elkaar. Saleh woonde samen met haar twee jongste kinderen Sharifa Ahmad (3) en Tala Ahmad (2). Hain Ahmad (7) en Berivan Ahmad (5) woonden bij Mostafa in Den Haag. Er was een bezoekregeling voor de kinderen.

Tot een maand geleden. Haar ex-man haalde de kinderen op van school en vertrok. Hij is vermoedelijk via Duitsland naar Syrië gegaan. Saleh heeft wel contact met haar ex en weet waar hij met de kinderen is. ,,Ze zijn nu in ons oude huis in Raqqa. Dat heb ik ook de politie en andere instanties laten weten maar niemand kan iets doen.’’

Aan Omroep West liet Saleh haar telefoon zien met berichten en foto’s van haar man en haar kinderen. In de berichten is te zien dat ze wordt bedreigd. ,,Als ik naar Syrië ga, vermoordt hij me. Ik ga daar niet naartoe. Dat durf ik niet.’

Onderzoek

Inmiddels staat de politie in contact met de vader van de kinderen.. ,,We spreken met hem via de telefoon”, zegt de woordvoerder van de politie. ,,Het is in kader van het onderzoek ook belangrijk dat wij op deze manier met hem in contact blijven. Dit onder meer omdat samenwerking met de autoriteiten in Syrië logischerwijs moeilijker is dan met landen waar we wel vaste lijnen mee hebben.”

Hoe het met het welzijn van de kinderen gesteld is, kan de woordvoerder niet zeggen. Ook niet hoe het proces zal verlopen als de man getraceerd is. ,,Het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat er geen directe banden zijn met Syrië.” Over een eventueel uitleveringsproces kan de politie geen uitspraken doen. ,,Dat zal op dat moment moeten blijken.” Wat de woordvoerder wel kan zeggen is dat het om een strafrechtelijke zaak gaat. ,,Er is aangifte gedaan voor onttrekking aan het ouderlijk gezag.”