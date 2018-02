Moeder Nadia: uitspraak hof over Insiya is jammer, maar verandert niks

Nadia Rashid, de moeder van de anderhalf jaar geleden ontvoerde peuter Insiya, zegt dat de uitspraak van het gerechtshof niets verandert aan de situatie rond haar dochter. ,,Het enige wat er staat is dat niet Nederlandse rechters, maar rechters in India beslissen of Insiya terug moet naar Nederland. En dat hééft de rechter daar al besloten.''

Het gerechtshof in Den Haag vernietigde vandaag een eerdere uitspraak van de rechtbank dat Insiya (3) terug moet naar Nederland. Volgens het gerechtshof moeten Indiase rechters daarover beslissen omdat - kort samengevat - het stel in India trouwde en daar woonde tijdens het huwelijk. De zaak speelt zich vooral in de 'rechtssfeer' van India af, aldus het hof.

Het besluit betekent dus níet dat het gerechtshof zegt dat Insiya in India mag blijven. Alleen kan Nederland de vader niet dwingen het meisje terug te brengen, dat moet India doen. Insiya werd in september 2016 met geweld ontvoerd uit Amsterdam toen ze bij haar oma was. Vader Shehzad Hemani is hoogstwaarschijnlijk de opdrachtgever en liet het meisje naar India smokkelen. Nadia was begin 2015 met haar dochter naar Nederland verhuisd en zette een scheidingsprocedure in gang.

Opschortende werking

Nadia Rashid maakt zich over de uitspraak van het hof niet veel zorgen. ,,Het is jammer, maar het is géén overwinning voor hem'', zegt zij. ,,We waren al een procedure begonnen in India en de rechter heeft al gezegd dat hij Insiya uiterlijk 27 maart moet teruggeven. Het hof in Nederland zegt niet meer dan: nou, dat gaat toch goed. Voer het gevecht maar daar waar het hoort. We verwachten uiteraard dat hij tegen het besluit van de Indiase rechter in hoger beroep gaat, maar dat hoger beroep heeft geen opschortende werking. Hij moet gewoon meewerken en als hij dat niet doet, krijgt hij automatisch de Indiase politie achter zich aan.''