Moeder roept om hulp: 'Ik kan soms mijn autistische zoontje niet meer aan'

Google presenteert jaaroverzicht: Anne Faber meest 'trending'

9:30 Nederlanders hebben in 2017 bijzonder vaak gegoogeld op informatie over Anne Faber. Haar naam staat bovenaan een lijst met belangrijkste zoekopdrachten van het afgelopen jaar. De 25-jarige Utrechtse raakte eind september vermist tijdens een fietstocht. Ze werd na bijna twee weken zoeken vermoord teruggevonden in de buurt van Zeewolde.