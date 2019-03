Moeder van belaagde Soufyan uit Urk is bang na bestorming huis

Aan aandacht geen gebrek na de rellen van maandagavond. ,,Gisteren de hele dag bezoek’’, zegt Saïd Boukhizzou. En wat vindt hij van de inzameling voor zijn gezin? Hij kijkt verbaasd, welke inzameling? Hij hoort het aan en laat zich dan verbaasd in de bank zakken. ,,Urkers zijn top’’, verzucht hij. ,,De meesten dan.’’



Zijn vrouw Najima, die maandag de meeste klappen opving en naar eigen zeggen ook even bewusteloos raakte, zit weer rechtop. Ze heeft nog pijn, zegt ze. Ze loopt slecht, heeft hoofdpijn en haar kaak voelt niet goed. ,,Daarvoor wil ik naar de tandarts, vanmiddag moet ik naar het ziekenhuis.’’ Ze woont al 23 jaar op Urk, haar man een paar jaar langer, en heeft zich nooit onveilig gevoeld, zegt ze. Nu wel. De vijf kinderen van het echtpaar zijn sinds dinsdag thuis. Haar man, die visser is, vaart voorlopig niet uit. Ze maakt zich vooral zorgen om haar zoon Soufyan (18), naar wie de groep maandagavond op zoek was. ,,Ik ben bang dat hij meer klappen gaat krijgen.’’



Soufyan is op zijn kamer en blijft daar. Het echtpaar wil hem beschermen. ,,Er is te veel gebeurd, het is verschrikkelijk’’, zegt zijn moeder. Ze geeft meteen toe dat ‘Souf’ niet perfect is. ,,Hij haalt wel eens dingen uit. Maar dat doen alle kinderen toch?’’ En ja, haar zoon heeft maandagavond afgesproken met plaatsgenoot Jan Willem bij snackbar Willem de Boer toen een ruzie die beslecht leek, weer oplaaide. ,,Maar hij wilde niet vechten met honderd man! Wie wil dat nou?’’