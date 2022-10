Moeder van doodgereden motoragent over celstraf trucker: ‘Ik wil dat hij boet’

Minister wil ophelde­ring Utrecht over ontslag van statushou­ders

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil van de gemeente Utrecht weten wat er is gebeurd bij de zes statushouders die, nadat ze in Utrecht een woning hadden gekregen, hun baan hebben opgezegd. ,,Het is een behoorlijk bizarre situatie’’, zei de minister tijdens het wekelijks vragenuurtje van de Tweede Kamer.

11 oktober