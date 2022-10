Moeder van doodgereden motoragent over celstraf voor Edwin M.: ‘Als nabestaande ben je nooit tevreden’

Maanden na herexamens krijgt Sabrina onverwacht telefoon­tje: ze is tóch geslaagd

Sabrina Bruinsma (17) heeft enkele nare maanden achter de rug. De Deventerse was gezakt voor haar mavo-examen en haalde haar diploma ook niet in de herkansingen. Maar afgelopen donderdag kon totaal onverwacht de vlag alsnog uit: Sabrina was tóch geslaagd. Haar school had een fout gemaakt bij het beoordelen van haar herexamens.

16:14